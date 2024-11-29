Гребла повідомив Radio Romania Actualitati, що повторні вибори можуть відбутися 15 грудня, а другий тур – 29 грудня.

Кандидат від консерваторів Крістіан Терхес звернувся до суду із проханням анулювати результати голосування. Суд ухвалив перерахувати 9,46 млн голосів, поданих у першому турі. Він знову збереться знову о 29 листопада для розгляду запиту.

Представники виборчих комісій заявили, що підрахувати голоси досить швидко, щоб завершити перерахунок до слухань, неможливо.

Влада заявила, що в них є докази втручання у кампанію з боку ворожих суб'єктів.

Незалежний політик вкрай правого штибу Калин Георгеску, якого за опитуваннями підтримували значно менше 10% виборців, здобув перемогу, яка викликала питання про те, як такий сюрприз міг стати можливим.

Вища рада оборони країни заявила, що має докази втручання, що Румунія є метою таких ворожих суб'єктів, як Росія, і що TikTok надав одному кандидату більше можливостей для реклами і не змусив його маркувати контент як політичний.

Румунія, країна, яка дотримується прозахідних поглядів і є вірним союзником України, також має провести парламентські вибори 1 грудня, а за тиждень після цього відбудеться другий тур між Георгеску та кандидатом від центристської партії Оленою Ласконі.

Гребла повідомив агентству Reuters, що парламентські вибори 1 грудня відбудуться, як і планувалося, незважаючи на невизначеність, спричинену перерахунком результатів першого туру президентських виборів.