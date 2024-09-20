Перший темношкірий футболіст збірної Англії віддав на продаж історичну реліквію

Легендарний англійський футболіст Вів Андерсон виставив на аукціон футболку, в якій дебютував у складі національної команди та став першим темношкірим гравцем у літописі збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

На аукціон потрапили ігрова футболка та символічна кепка. Торги відбудуться 1 жовтня. Фахівці оцінили екіпірування на 30-50 тисяч фунтів.

Сам Андерсон назвав прийдешній продаж імовірним початком. Він зберіг ще близько сотні різних футболок. Не таких цінних, як перша, але на думку експертів, за всю колекцію можна виручити ще 100 тисяч фунтів.

"У мене троє дітей. Одному з них наступного року виповнюється 17 і він хоче внести депозит за будинок, ще одному – 14. Тож ці кошти підуть на них", – пояснивв рішення продавати пам'ятні речі сам екс-футболіст.

Андерсон зізнався, що жалкуватиме лише за найціннішою футболкою – зі свого дебютного матчу за збірну в 1978 році – проти Чехословаччини. Решта, мовляв, і так припадали пилом у коробках.

"Я стільки разів переїжджав, що вони опинилися в коробках у моєму будинку і в будинку моєї колишньої дружини. Коли я пішов у гараж, то знайшов речі, які не бачили денного світла 40 років. Звичайно, це частина історії, але мені не потрібні фізичні речі, щоб про щось нагадувати", – резюмував Андерсон.

Хто такий Вів Андерсон

Народився у Ноттінгемі в сім'ї мігрантів із Ямайки. У професіональному футболі дебютував у 18 років під час сезону 1974/75. Загалом грав за різні англійські клуби понад два десятиліття.

Фото: Вів Андерсон у час дебютного виклику до лав "Трьох левів" (facebook.com/officialnffc)

Левову частину кар'єри провів у "Нотінгем Форест". За десять років у складі "лісників" виграв два Кубки європейських чемпіонів та Суперкубок УЄФА, став чемпіоном Англії та переможцем Кубка англійської ліги. Також виступав за лондонський "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Шеффілд Венсдей", "Барнслі" та "Мідлсбро".

За збірну Англії загалом зіграв 30 матчів, у яких відзначився двома голами. Був учасником ЧС-1982 та Мундіалю-1986, а також чемпіонатів Європи (1980, 1988).