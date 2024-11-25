Перший та винятковий. Зіннер встановив унікальне досягнення з тріумфом у Кубку Девіса

23-річний італійський спортсмен підкорив небачену висоту. Він став першим в історії тенісистом, який упродовж одного сезону виграв два мейджори, Підсумковий турнір і Кубок Девіса.

Зіннер чотирма перемогами (одна – в парному розряді) доклався до перемоги збірної Італії в Кубку Девіса. "Адзуррі" здолали збірну Нідерландів у фіналі. Раніше він тріумфував на ATP Finals, а також узяв два "шоломи" – Australian Open та US Open.

Окрім того, Зіннер цьогоріч виграв бодай один сет у кожному зі 79-ти поєдинків. Раніше таке досягнення підкорилося швейцарцю Роджеру Федереру в 2005 році. Загалом італієць здобув 73 перемоги. Завершив сезон-2024 Зіннер безпрограшною 14-матчевою серією.

Хто такий Яннік Зіннер

Уродженець Сан-Кандідо (Інніхена), зростав у німецькомовному середовищі області Трентіно-Південний Тіроль. Упевнено заговорив італійською підлітком. У дорослий тур потрапив у 2018 році.

До вершин чоловічого тенісу дістався в 2022-му, коли дійшов до чвертьфіналу US Open. Наступного року пробився до півфіналу Вімблдонського турніру та фіналу ATP Finals, а на початку 2024 року переміг на Australian Open. Після 1/2 фіналу "Ролан Гарроса" цьогоріч став першою ракеткою світу.

У вересні тріумфував на US Open. У складі збірної Італії виграв два Кубка Девіса поспіль (2023, 2024). Загалом завоював 18 титулів ATP і заробив майже 34 млн доларів призових. Поза кортом цікавиться футболом і автоперегонами.