Перший розвідкомплекс "ШАРК" від "ОККО" та "Повернись живим" вже переданий ЗСУ

"Ми вдячні нашим клієнтам, хто приєднався до ініціативи і разом з нами кожного дня допомагає підсилювати армію. Зупинятися ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, а інші в роботі, ми вже працюємо над новим проєктом разом з "Повернись живим", щоб й надалі системно зміцнювати ЗСУ", - прокоментував СЕО ОККО Василь Даниляк.

Директор департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко додав, що спільний з ОККО проект - приклад своєчасної, важливої і по-справжньому масштабної взаємодії благодійного руху і соціально відповідального бізнесу.

"І найбільша його сила в тому, що він обʼєднав заради допомоги мільйони українців - від Донеччини до Львівщини, від Одеси до Чернівців. Сьогодні перший комплекс "ШАРК" переданий воїнам Збройних сил й вже скоро вони коригуватимуть артилерію, допомагатимуть бити окупантів і наближати перемогу України", - наголосив Карпенко.

Нагадаємо, спільний проект ОККО та "Повернись живим" стартував в листопаді минулого року. Мета - закупівля 25 безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК загальною вартістю 325 млн грн.

Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pulls на АЗК ОККО, адже з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 гривні на "ШАРКи", або ж напряму, - перераховуючи кошти на спецрахунок фонду "Повернись живим".

До складу одного комплексу входить прохідне авто обладнане пунктом управління, пускова установка і два безпілотних літальних апарати. Крім того, в рамках ініціативи для ЗСУ будуть закуплені ще 25 резервних БПЛА, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час виконання завдань. Паралельно тривають навчання екіпажів для управління розвідкомплексами.