Перший розвідкомплекс "ШАРК" від "ОККО" та "Повернись живим" вже переданий ЗСУ
На озброєння ЗСУ передано перший розвідувальний комплекс "ШАРК", кошти на який зібрано в рамках спільної ініціативи мережі ОККО та фонду "Повернись живим" - "ОКО за ОКО". Усього ж незабаром військові отримають 25 таких комплексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Ми вдячні нашим клієнтам, хто приєднався до ініціативи і разом з нами кожного дня допомагає підсилювати армію. Зупинятися ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, а інші в роботі, ми вже працюємо над новим проєктом разом з "Повернись живим", щоб й надалі системно зміцнювати ЗСУ", - прокоментував СЕО ОККО Василь Даниляк.
Директор департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко додав, що спільний з ОККО проект - приклад своєчасної, важливої і по-справжньому масштабної взаємодії благодійного руху і соціально відповідального бізнесу.
"І найбільша його сила в тому, що він обʼєднав заради допомоги мільйони українців - від Донеччини до Львівщини, від Одеси до Чернівців. Сьогодні перший комплекс "ШАРК" переданий воїнам Збройних сил й вже скоро вони коригуватимуть артилерію, допомагатимуть бити окупантів і наближати перемогу України", - наголосив Карпенко.
Нагадаємо, спільний проект ОККО та "Повернись живим" стартував в листопаді минулого року. Мета - закупівля 25 безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК загальною вартістю 325 млн грн.
Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pulls на АЗК ОККО, адже з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 гривні на "ШАРКи", або ж напряму, - перераховуючи кошти на спецрахунок фонду "Повернись живим".
До складу одного комплексу входить прохідне авто обладнане пунктом управління, пускова установка і два безпілотних літальних апарати. Крім того, в рамках ініціативи для ЗСУ будуть закуплені ще 25 резервних БПЛА, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час виконання завдань. Паралельно тривають навчання екіпажів для управління розвідкомплексами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.