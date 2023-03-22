Первый разведкомплекс "ШАРК" от "ОККО" и "Повернись живим" уже передан ВСУ

На вооружение ВСУ передан первый разведывательный комплекс "ШАРК", средства на который собраны в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" - "ОКО за ОКО". Всего же в скором времени военные получат 25 таких комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию. Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на 3 из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с "Повернись живим", чтобы и дальше системно укреплять ВСУ", - прокомментировал СЕО ОККО Василий Даниляк.

Директор департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко добавил, что совместный с ОККО проект - пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса.

"И самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев - от Донбасса до Львовщины, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс ШАРК передан воинам Вооруженных Сил и уже скоро они будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины", - подчеркнул Карпенко.

Напомним, совместный проект ОККО и "Повернись живим" стартовал в ноябре прошлого года. Цель - закупка 25 беспилотных разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 млн грн.

Украинцы поддерживают инициативу, заправляясь горючим Pulls на АЗК ОККО, ведь с каждого проданного литра компания перечисляет по 1 гривне на "ШАРКи", или же напрямую, - перечисляя средства на спецсчет фонда "Вернись живым".

В состав одного комплекса входит проходное авто оборудованное пунктом управления, пусковая установка и два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в рамках инициативы для ВСУ будут закуплены еще 25 резервных БПЛА, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, потерянные или поврежденные при выполнении задач. Параллельно продолжаются обучение экипажей для управления разведкомплексами.