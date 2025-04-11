Перший пріоритет України. Зеленський зробив нову заяву щодо закупівлі ППО

"Головне для нас - це протиповітряна оборона, додаткові системи ППО, ракети до них. Щоб захищати життя людей, захищати наші міста. Дуже розраховуємо на рішення партнерів – потрібні системи, вони є у світі, і потрібне політичне рішення, щоб ППО працювала тут, в Україні", - сказав Зеленський.

За його словами, спершу чергу, ППО потрібно для таких міст: Дніпро, Кривий, Нікополь, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Одеса. Але і багато інших територій потребують захисту.

"Україна не просто просить - ми готові купити відповідні додаткові системи. І саме сильна зброя - єдине, чому можна довіряти захист життя, маючи такого сусіда, як Росія...ППО - це перший пріоритет", - заявив Зеленський.

ППО для України

Днями Зеленський заявив, що Україна може сама виготовляти системи ППО для того, щоб захистити свої території від російського терору.

За його словами, партнерам у Європі та США необхідно значно активніше виробляти системи ППО та ракети до них.

"Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії - це те, що допоможе не тільки нам, а й усім - усім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни", - вважає президент.

А згодом він сказав, що Україна готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а той на 50 мільярдів доларів, і розглядає озброєння як своєрідні гарантії безпеки.