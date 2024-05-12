У першій підземній школі Харкова провели пробні уроки (фото)

У Харкові провели пробні уроки у першій школі у місті, яку збудували під землею. Навчання там розпочнеться вже скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Провели пробний день у першій підземній школі Харкова. З наступного понеділка навчання в ній розпочнуть 620 дітей", - розповів міський голова. Фото: пробні уроки провели у першій підземній школі Харкова (t.me/ihor_terekhov) За його словами, у школі продовжується набір учнів на наступний навчальний рік. Також Терехов додав, що у Харкові планується побудувати ще три такі підземні школи через велику кількість тих, хто хоче навчатися в очному форматі. "Поки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на-віч з учителем і однокласниками можливі тільки під землею", - заявив мер.