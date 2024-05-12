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У першій підземній школі Харкова провели пробні уроки (фото)

Неділя 12 травня 2024 19:09
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У першій підземній школі Харкова провели пробні уроки (фото) Фото: у підземній школі Харкова провели пробні уроки (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Іван Носальський

У Харкові провели пробні уроки у першій школі у місті, яку збудували під землею. Навчання там розпочнеться вже скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Провели пробний день у першій підземній школі Харкова. З наступного понеділка навчання в ній розпочнуть 620 дітей", - розповів міський голова.

Фото: пробні уроки провели у першій підземній школі Харкова (t.me/ihor_terekhov)

За його словами, у школі продовжується набір учнів на наступний навчальний рік.

Також Терехов додав, що у Харкові планується побудувати ще три такі підземні школи через велику кількість тих, хто хоче навчатися в очному форматі.

"Поки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на-віч з учителем і однокласниками можливі тільки під землею", - заявив мер.

Школи у метро

Нагадаємо, ще минулого року у Харкові облаштували школи у метро. Це було пов'язано з тим, що російські окупанти часто б'ють по місту і в наземних школах діти перебували б під постійною загрозою.

Навчання в таких школах почалося у вересні. У кабінетах зробили звукоізоляцію, освітлення і не тільки.

Більш детально про це - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.

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Ігор Терехов Харків Школа Діти
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