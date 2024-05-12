В первой подземной школе Харькова провели пробные уроки (фото)
В Харькове провели пробные уроки в первой школе в городе, которую построили под землей. Учеба там начнется уже скоро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Провели пробный день в первой подземной школе Харькова. Со следующего понедельника к обучению в ней приступят 620 детей", - рассказал городской глава.
Фото: пробные уроки провели в первой подземной школе Харькова (t.me/ihor_terekhov)
По его словам, в школе продолжается набор учеников на следующий учебный год.
Также Терехов добавил, что в Харькове планируется построить еще три таких подземных школы из-за большого количества тех, кто хочет учиться в очном формате.
"Пока мы не получим самых современных систем противовоздушной обороны, живые уроки лицом к лицу с учителем и одноклассниками возможны только под землей", - заявил мэр.
Школы в метро
Напомним, еще в прошлом году в Харькове обустроили школы в метро. Это было связано с тем, что российские оккупанты часто бьют по городу и в наземных школах дети бы находились под постоянной угрозой.
Учеба в таких школах началась в сентябре. В кабинетах сделали звукоизоляцию, освещение и не только.
Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.
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