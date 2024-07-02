Перший під час війни. Головні підсумки візиту Орбана до України

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Які були передумови та як відбувся візит Орбана

Цей візит став першим за 12 років. До цього Орбан відвідував Україну у 2012 році ще за Віктора Януковича. І сьогодні він приїхав до Києва як лідер країни, яка на півроку очолила Європейський Союз.

Як писали західні ЗМІ, на поїздку Орбан наважився, зокрема, після того, як Україна пішла на поступки у питанні прав угорської меншини, щоб зняти вето Будапешта на старт переговорів щодо вступу до ЄС.

Його прес-секретар Берталан Хаваші наголошував, що серед інших тем, Орбан та президент Володимир Зеленський обговорять перспективи закінчення російсько-української війни.

Проблема в тому, що угорський прем'єр залишається єдиним європейським лідером, який підтримує стосунки із Володимиром Путіним. І раніше висловлювався проти військової допомоги, а також блокував рішення Євросоюзу щодо виділення фінансового пакета для України на 50 млрд євро.

Крім того, Орбан заперечував проти ініціативи НАТО брати активнішу участь у наданні військової допомоги України. У результаті НАТО затвердило програму після гарантій Будапешту, що його представники не братимуть у ній участі.

У травні Зеленський та Орбан провели "тривалу і ґрунтовну" телефонну розмову. А у четвер на саміті ЄС домовилися про сьогоднішній візит. Примітно, що він відбувся наступного дня після того, як Угорщина очолила Раду ЄС.

"Мета угорського головування - зробити свій внесок у пошук вирішення проблем, які постають перед Євросоюзом. Тому я здійснюю свій перший візит до Києва", - підписав він у своєму Facebook фото, на якому тисне руку Зеленському.

Вранці кортеж прибув до будівлі угорського посольства у Києві. Потім відбулася зустріч із Зеленським спочатку у форматі тет-а-тет, а потім у розширеному форматі.

У підсумковій заяві для преси Орбан казав про бажання налагодити двосторонні відносини, про російсько-українську війну і навіть обережно запропонував Україні подумати про можливість припинення вогню заради майбутніх мирних переговорів.

На останнє вже відреагували у Путіна. Його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що Будапешт не контактував із Москвою, тому у Кремлі "нічого не чекають від цього візиту".

Підсумки зустрічі. Головні заяви Зеленського та Орбана

У заяві для преси Зеленський відзначив, що приїзд Орбана наступного дня після початку головування в ЄС дає чіткий сигнал про спільні пріоритети, як важливо повернути справедливий мир в Україну, а також забезпечити благополуччя Європи.

Про угорський внесок у пошук мирного рішення

Зеленський подякував Орбану за підтримку українців, гуманітарну допомогу та участь у першому Глобальному саміті миру.

"Це говорить про готовність Угорщини бути ефективною для повернення реальної довготривалої безпеки як нашій країні, так і всьому нашому регіону", - зазначив він.

За його словами, на зустрічі предметно обговорили, як Будапешт надалі може виявити своє лідерство. Зокрема, у підготовці наступного саміту. Президент наголосив, що другий саміт миру може пройти ще 2024 року, тому підготовка має завершитися найближчими місяцями.

Про очікування від головування Угорщини в ЄС

На думку Зеленського, важливо, щоб головування Угорщини було ефективним. Тому що, незважаючи на розбіжності у політичних поглядах, усі хочуть бачити європейську політику однаково дієвою.

"Ми говорили про співпрацю на рівні ЄС. Про те, чого очікуємо за час угорського головування. Ми вже розпочали переговори про вступ України. Ми готуємо умови для договору про членство. Це тривалий процес, дуже копіткий, але в ньому постійно потрібні прогрес та динаміка", - додав президент.

Про двосторонню співпрацю та майбутню угоду

Лідери обговорили важливі теми сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання, гуманітарну сферу та все, що стосується життя людей в Україні та Угорщині.

Зеленський сподівається, що сьогоднішній діалог може стати основою майбутнього двостороннього документа.

"Документ регулюватиме всі наші взаємини, які можуть бути засновані на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною. Які дозволять нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі. Домовилися, що наші команди продовжать роботу над деталями спільних рішень", - зазначив він.

Орбан у свою чергу назвав майбутню угоду про співпрацю глобальною і наголосив, що Угорщина має такі самі з іншими сусідніми країнами. Він також сказав, що Будапешт має намір брати участь у модернізації української економіки у межах своїх можливостей.

"Ми намагаємося закрити всі колишні суперечки та сконцентрувати увагу на майбутньому. Ми хочемо налагодити відносини між нашими країнами", - додав він.

Про першу українську школу в Угорщині

Крім того, Зеленський обговорив із Орбаном відкриття першої української школи. За його словами, угорський прем’єр пообіцяв підтримати проект.

Орбан зазначив, що й раніше багато українців проживали в Угорщині, але зараз через поток українських біженців перед країною постала низка питань. Тому про них необхідно дбати, щоб вони мали змогу працювати, жити у безпеці та забезпечити дітей навчанням українською мовою.

За його словами, він із радістю почув про ініціативу про відкриття першої української школи. Наразі діти тимчасово переміщених осіб з України навчаються в угорських школах, але влада розуміє бажання навчатися у школі з українською мовою навчання.

"Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. І буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас дуже важливо, щоб українці в Угорщині почувалися як вдома", - додав Орбан.

Про права угорської меншини в Україні

Обидва лідери докладно на цьому питанні не зупинялися. Орбан лише зазначив, що історично в Закарпатській області проживає угорська національна меншина. Не згадуючи конкретних вимог, які раніше виставив Будапешт.

"Ми сподіваємося, що і тут буде вирішено питання. Я бачу хороші шанси на це", - обмежився він.

Зазначимо, детально цю проблему РБК-Україна розписало у матеріалі "Угорське питання. У чому суть претензій до України і що відомо про "ультиматум" Орбана".

Про пропозицію припинити вогонь, щоб прискорити переговори з РФ

Окремо угорський прем'єр зазначив, що здійснив перший візит в Україну як лідер країни, яка протягом 6 місяців головуватиме в ЄС, у тому числі тому, що встановлення миру є важливим питанням.

"Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо всі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру", - наголосив він.

За його словами, ці ініціативи вимагають багато часу через складні правила міжнародної дипломатії. І тому запропонував нібито "пришвидшити процес".

"Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна піти трохи інакше. Припинити вогонь, а потім розпочати переговори. Адже припинення вогню могло б прискорити переговори. Я про це розповів пану президенту і дуже вдячний за відверту опінію з цього питання", - заявив Орбан.

Він також додав, що Україна може розраховувати на Угорщину.

"Бажаю Україні всього найкращого. На час нашого головування в ЄС ми у вашому розпорядженні. Допомагатимемо у всьому, у чому зможемо", - підсумував угорський прем'єр.