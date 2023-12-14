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Перший номер драфту оформив путбек на спині центрового "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Віктор Вембаньяма набрав 30 пунктів проти "озерників" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Сан-Антоніо Сперз" Віктор Вембаньяма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Молода зірка підкорив моментом на старті фінальної чверті протистояння з "Лейкерс". Він блискавично зреагував на невдалий кидок Васселла та в польоті поклав згори, зробивши статистом Вуда.

Видатної гри Вембаньями знову забракло "Сан-Антоніо" для перемоги. "Лос-Анджелес" відсвяткував виїзний успіх (122:119) та закріпився в топ-6 Західної конференції НБА. Натомість "Сперз" – тут безнадійний аутсайдер.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Лейкерс" Ентоні Девіс. Він набрав 37 пунктів, зробив 10 підбирань і віддав 1 асист. Вембаньяма відповів дабл-даблом – 30 очок, 13 підбирань, 2 передачі.

Хто такий Віктор Вембаньяма

Народився в передмісті Парижа, вихованець французького "Нантера". На драфті НБА цьогоріч обраний "Сан-Антоніо" під першим номером.

На професіональному рівні дебютував ще восени 2019 року, зігравши півхвилини в Кубку Європи. Сезон 2020/21 провів у рідній команді, а наступний рік відіграв за "Ліон". Згодом потрапив до лав "Метрополітана", став MVP і Найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).

Рівняється на оборонця "Кліпперс" Расселла Вестбрука. Вільно говорить англійською, а на батьківщині здобув диплом бакалавра з відзнакою в сфері природничих наук. Заради підготовки до виступів за океаном пропустив ЧС-2023.

До слова, напередодні зірка "Далласа" Дончіч очолив хіт-парад моментів із хитрою передачею на партнера.

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НБАБаскетбол