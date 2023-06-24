Переможець драфту НБА-2023 обрав номер у новій команді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bleacher Report .

19-річний француз приєднався до лав техасців після драфту-2023. Універсальний баскетболіст, який може зіграти центрового та важкого форварда, прилетів до Сан-Антоніо.

Вембаньяма обрав майку з 1-м номером для виступів за "Сперз". "Одиничка" була вільною з минулого літа, коли оборонець Лонні Вокер змінив "Сан-Антоніо" на "Лейкерс". Французький проспект виступав під тим же номером у "Метрополітані" на батьківщині.

Під час драфту Вембаньяма поділився планами зіграти кілька матчів у Літній лізі НБА. Лише 15 червня юний француз завершив виступи в рідному чемпіонаті. Там він дійшов до фіналу плей-офф ЛНБ і програв серію "Монако" (0:3).

Хто такий Віктор Вембаньяма

Уродженець передмістя Парижа, вихованець французького "Нантера". На професіональному рівні дебютував восени 2019 року, зігравши півхвилини в Кубку Європи.

Сезон 2020/21 провів у складі рідної команди, а наступний рік провів за "Ліон". До лав "Метрополітана" потрапив перед минулим сезоном. Став MVP і найкращим снайпером французької ЛНБ (2023). Середні цифри Вембаньями в минулому сезоні – 20.4 очок, 10.1 підбирань, 2.5 передачі та 0.8 перехоплень за понад 32 хвилини на паркеті.

Улюблений баскетболіст асоціації – оборонець "Кліпперс" Расселл Вестбрук. Вембаньяма вільно говорить англійською, отримав диплом бакалавра з відзнакою зі спеціалізацією "природничі науки".