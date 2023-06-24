Победитель драфта НБА-2023 выбрал номер в новой команде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bleacher Report .

19-летний француз присоединился к рядам техасцев после драфта-2023. Универсальный баскетболист, который может сыграть центрового и тяжелого форварда, прилетел в Сан-Антонио.

Вембаньяма выбрал майку с 1-м номером для выступлений за "Сперз". "Единичка" была свободна с прошлого лета, когда защитник Лонни Уокер сменил "Сан-Антонио" на "Лейкерс". Французский проспект выступал под тем же номером в "Метрополитане" на родине.

Во время драфта Вембаньяма поделился планами сыграть несколько матчей в Летней лиге НБА. Лишь 15 июня юный француз завершил выступления в родном чемпионате. Там он дошел до финала плей-офф ЛНБ и проиграл серию "Монако" (0:3).

Кто такой Виктор Вембаньяма

Уроженец пригорода Парижа, воспитанник французского "Нантера". На профессиональном уровне дебютировал осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы.

Сезон 2020/21 провел в составе родной команды, а следующий год провел за "Лион". В ряды "Метрополитана" попал перед прошлым сезоном. Стал MVP и лучшим снайпером французской ЛНБ (2023). Средние цифры Вембаньямы в прошлом сезоне – 20.4 очка, 10.1 подбора, 2.5 передачи и 0.8 перехватов за более чем 32 минуты на паркете.

Любимый баскетболист ассоциации – защитник "Клипперс" Расселл Уэстбрук. Вембаньяма свободно говорит по-английски, получил диплом бакалавра с отличием со специализацией "естественные науки".