UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перший мільярд: ПУМБ профінансував ФОП на рекордну суму

 

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) досяг значних результатів у фінансуванні найчисельнішого сегменту бізнесу – фізичних осіб-підприємців (ФОП). Так,у травні загальна сума виданих коштів за півтора роки кредитування ФОП перетнула відмітку в рекордний 1 млрд грн. 


Популярність онлайн-кредиту для ФОП «всеБІЗНЕС»зумовлена одразу декількома його превагами, які полягають у його швидкості та легкості оформлення. 

Позика «всеБІЗНЕС» дозволяє власнику бізнесу отримати до 750 тис. грн. на вигідних умовах повністю дистанційно, не відлучаючись від власних справ. Рішення про схвалення кредиту приймається так само швидко – протягом одного робочого дня. А після підписання онлайн-договору гроші надходять на рахунок ФОП та одразу стають доступні для використання. 

І це все без застави та поруки, що значно спрощує весь процес!

У зручності такого онлайн-кредиту вже переконались майже 4 тисячі підприємців, які завдяки кредитним коштам сьогодні успішно розвивають свій бізнес, отримуючи фінансову підтримку від ПУМБ.

Оформити кредит можуть навіть новостворені ФОП та ті підприємці, які не співпрацювали з банком до цього. Потрібно лише заповнити коротку анкету на сайті ПУМБ.

Читайте РБК-Україна в Google News