Перший літній зорепад 2025: коли його побачити в Україні і як загадати бажання

Що таке зорепад і від чого залежить активність

Метеорний дощ - це коли Земля проходить через потік космічного "сміття" (дрібного пилу й часток), залишений кометами чи астероїдами. Коли ці частинки входять в атмосферу, вони згорають - і ми бачимо спалахи, що називаємо "падаючими зорями".

Коли очікується Червневі Боотіди

Активність цього зорепаду - з 22 червня по 2 липня.

Пік - 26-28 червня. Найкращий день для спостереження - 27 червня

Цей зорепад буде видно дуже добре, оскільки Місяць буде у фазі, наближеній до Молодика. Небо буде темним, потік буде добре видно - але за умови ясної погоди.

Що відомо про Червневі Боотіди

Вперше цей метеорний потік був зафіксований у 1916 році - саме тоді астрономи вперше побачили метеори, які породжує комета 7P/Понсе-Вінніке, через орбіту якої Земля проходить саме у червні.

Цей метеорний потік переважно слабкий, до декількох метеорів на годину. Однак були зафіксовані яскраві сплески, коли зорепад був незвично яскравим і можна було побачити до 100 метеорів на годину. Такі були у 1998 та 2004 році, і за прогнозами експертів, саме такий очікується цього року.

Свою назву цей метеорний потік отримав від сузір'я Волопас (bootes). Інколи здається, що метеори вилітають прямо з сузір'я.

Як побачити зорепад в Україні

Де дивитися

Найкращі місця для спостереження - це парк, відкрита місцевість, дах високої будівлі, за містом. Найголовніша умова - вам не має заважати світло від будинків та міста. Біноклі та телескоп цього разу будуть не потрібні, бо зорепад можна буде спостерігати неозброєним оком.

Коли дивитися

Ввечері 26 та 27 червня. Найкращий час для спостереження - після півночі й до світанку, від 23:00 до 4:00.

Магія зорепаду

Окрім естетичного задоволення від споглядання зорепаду, можна також загадувати бажання. З давніх часів вважалося, що потрібно загадати бажання, коли падає зірка.

Якщо ви встигнете його сформулювати, поки зірка летить - воно неодмінно буде виконано.

А ще це час, який можна провести наодинці або з близькою людиною та трохи відірватися від буденності.