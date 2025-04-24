Перший для бренду: Nissan представив плагін-гібридний пікап Frontier Pro

Зазначається, що це продукт спільного підприємства Zhengzhou Nissan компаній Dongfeng та Nissan. Пікап має рамну конструкцію з передньою двоважільною підвіскою та нерозрізним заднім мостом.

Новий пікап під маркою Nissan дебютував у форматі гібрида, що заряджається. Під капотом розташований бензиновий турбомотор на 1,5 літра, що працює в режимі генератора, а у рух пікап приводить один електромотор з віддачею 408 к.с. та 800 Нм, що розташований на місці коробки передач. Дальність ходу на електриці становить 135 км. Інші технічні параметри поки що не розкриті. Проте відомо, що Nissan Frontier Pro може віддавати енергію зовнішнім споживачам (до 6 кВт) і має побутову розетку у вантажному відсіку.

Гібридний Nissan Frontier Pro з'явиться на китайському ринку до кінця цього року. Надалі не виключено постачання на зовнішні ринки.