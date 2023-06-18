Перші переговори Блінкена та глави МЗС Китаю тривали понад 5 годин

Блінкен вирушив до Пекіна з візитом, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні.

Перша зустріч Блінкена зі своїм колегою-дипломатом завершилася через п'ять із половиною годин. Потім він перейшов до робочої вечері.

Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити "нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань", включно з вторгненням Росії.

Ентоні Блінкен - перший держсекретар, який відвідав Китай за останні п'ять років, і найвисокопоставленіший чиновник США, який здійснив таку поїздку з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена.

Візит Блінкена до Китаю.

Блінкен мав відвідати Пекін ще в лютому цього року, проте візит довелося перенести, оскільки над Сполученими Штатами виявили китайську повітряну кулю, яку могла шпигувати за американськими військовими об'єктами.

Тоді повітряну кулю збили, але між країнами на цьому фоні зросла напруженість. Пекін заперечував звинувачення у збиранні секретної інформації. За даними американських ЗМІ, в аеростаті все ж таки знайшли обладнання, за допомогою якого міг відбуватися збір даних.

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