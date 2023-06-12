Перші модеми Starlink уже знайшли своїх власників – національна акція від мережі UPG триває

Кросовер Volkswagen T-Roc або один із 20 супутникових модемів Starlink може стати вашим. Такі призи, а також ще понад 10 000 миттєвих подарунків розігрує національна мережа АЗК UPG між клієнтами з нагоди свого 20-річчя.

Акція триватиме до 25 червня. Але вже є перші переможці, які діляться емоціями та розповідають свої історії виграшів.

"Я є клієнтом UPG вже дуже багато років. Чи не щодня тут заправляюсь, тож участь у розіграшах призів беру не вперше. Цього разу свій виграш, Starlink, планую передати на потреби ЗСУ. Адже розумію, якою великою є зараз потреба хлопців у зв’язку. Продовжую збирати літери у чеках, щоб скористатись шансом сісти за кермо новенького позашляховика. Впевнений, фортуна посміхається тим, хто вірить у себе", – розповів переможець акції Юрій.

Ще один переможець Олександр зізнався, що хоча й сумлінно збирав літери після кожної заправки, був дуже здивований, що таки вдалося виграти настільки цінний приз, та отримав багато позитивних емоцій. Свій Starlink використовуватиме для розвитку власного бізнесу, підтримуючи економіку країни.

Фото: Пресофіс АЗК UPG

Постійний клієнт мережі АЗК Андрій, який також уже отримав свій Starlink від UPG, ділиться, що збирав літери у чеках два місяці і планує це робити ще інтенсивніше, адже виграти автомобіль – цілком реальна історія.

У компанії нагадують, що випробувати фортуну можуть усі клієнти-учасники бонусної програми UPGgood. Потрібно лише заправити автівку будь-яким пальним від 25 л на АЗК мережі та збирати у паливних чеках літери, з яких потім потрібно скласти слова. Кожна заправка – окрема літера у чеку, яка випадає випадковим чином.

Отже, щоб отримати Starlink, варто скласти найміцніші слова країни – "СЛАВА ЗСУ". Якщо ж вдалося зібрати з літер слово "АВТО" – суперприз кросовер Volkswagen T-Roc може стати вашим.

UPG вітає перших щасливчиків та зичить успіху усім клієнтам, які долучились до акції!

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