Перші групи почали навчання на безкоштовних курсах Scratch для дітей від Favbet Foundation та Code Club

Загалом на першому етапі було сформовано 33 групи, 24 офлайн та 9 онлайн, які об’єднали 335 дітей 8-11 років із різних регіонів країни. Викладають їм 28 менторів, професіоналів-практиків із досвідом в ІТ та досвідом роботи з дітьми.

Scratch - візуальна мова програмування, розроблена спеціально для початківців. За допомогою неї можна легко створювати ігри та інтерактивні історії, при цьому опановуючи ключові концепції написання справжнього коду.

Випускники курсу від Favbet Foundation та Code Club Україна отримають сертифікати, а також зможуть взяти участь у творчому конкурсі, де за допомогою Scratch створять власний проект на тему "Майбутнє моєї країни".

"Програмування - крок до розвитку логічного мислення та творчості, а Scratch має величезні можливості для цього. Сьогодні важливо виховувати нове покоління українських айтівців з кількох причин. По-перше, це сприяє розвитку інновацій та конкурентоспроможності України у глобальному інформаційному просторі. По-друге, це розширює можливості для молоді у виборі професії. По-третє, виховання айтівців сприяє створенню технологічно грамотного суспільства, яке здатне ефективно використовувати сучасні технології для розвитку і добробуту", - розповідає менторка з Дніпра Тетяна Шудря.

Тим часом проект триває, і незабаром будуть оголошені додаткові набори. Їхні анонси найперше публікуються на сторінці Code Club Україна у Facebook.

Курс Scratch - частина ініціативи IT Kids, яку команда Favbet Foundation реалізує в межах власного проекту "Клуб Супергероїв". IT Kids стартували минулого року з запуску курсу "Новий Python" спільно з Code Club Україна.

Навчання у 30 онлайн- та офлайн-групах пройшли 352 дітей, 156 з них - із родин військовослужбовців та ВПО.