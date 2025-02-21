Перші 6200 осель у 10 областях. В Україні працюють над розбудовою фонду соціального житла

В Україні реалізовується пілотний проєкт з будівництва соціального житла, в межах якого будують чи планують збудувати 6200 тисяч квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, проєкт реалізує Міністерство розвитку громад та територій України через Агентство відновлення. У нього беруть участь близько 10 областей, де будуть реалізовані проєкти зведення соціально житла.

"Це такі перші кроки, вони не вирішують всю проблематику наших ВПО і тих, у кого пошкоджене чи зруйноване житло, але дуже добре, що ці кроки робляться", - резюмувала очільниця профільного комітету.

Крім того, наразі парламенту необхідне ухвалити відповідне законодавство. Одним із таких документів, зокрема, має стати законопроєкт про основні засади житлової політики, який затвердили у профільному комітеті і мають розглянути у Раді. Другий закон, над яким працює робоча група, стосується безпосереднього фонду соціального житла.

Водночас парламентарка констатувала, що наразі у місцевих громадах фонду соціального житла фактично не існує. Аби він запрацював, його потрібно створювати у кожній громаді.

"Фонд соціального житла громади повинні створювати: можна будувати нове, можна викуповувати старе, можна зробити таку інвентаризацію: знайти довгобуди, переробити їх, зробити капітальні ремонти за правильними стандартами, і це буде у власності громади. Громада буде цим оперувати, буде цим активно займатися", - підсумувала Олена Шуляк.