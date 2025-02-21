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Первые 6200 домов в 10 областях. В Украине работают над развитием фонда социального жилья

Пятница 21 февраля 2025 18:00
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Первые 6200 домов в 10 областях. В Украине работают над развитием фонда социального жилья Фото: Елена Шуляк (facebook.com/ShuliakOlena)
Автор: Сергей Новиков

В Украине реализуется пилотный проект по строительству социального жилья, в рамках которого строят или планируют построить 6200 тысяч квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, проект реализует Министерство развития общин и территорий Украины через Агентство восстановления. В нем участвуют около 10 областей, где будут реализованы проекты возведения социально жилья.

"Это такие первые шаги, они не решают всю проблематику наших ВПЛ и тех, у кого повреждено или разрушено жилье, но очень хорошо, что эти шаги делаются", - резюмировала руководительница профильного комитета.

Кроме того, сейчас парламенту необходимо принять соответствующее законодательство. Одним из таких документов, в частности, должен стать законопроект об основных принципах жилищной политики, который утвердили в профильном комитете и должны рассмотреть в Раде. Второй закон, над которым работает рабочая группа, касается непосредственного фонда социального жилья.

Вместе с тем парламентарий констатировала, что сейчас в местных громадах фонда социального жилья фактически не существует. Чтобы он заработал, его нужно создавать в каждой громаде.

"Фонд социального жилья громады должны создавать: можно строить новое, можно выкупать старое, можно сделать такую инвентаризацию: найти долгострои, переделать их, сделать капитальные ремонты по правильным стандартам, и это будет в собственности громады. Громада будет этим оперировать, будет этим активно заниматься", - подытожила Елена Шуляк.

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