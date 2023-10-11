Перші 5 тисяч FPV-дронів від операції "Єдність" уже доставлені в Україну, - Федоров

"Далі дрони доповнять боєприпасами українського виробництва та передадуть Силам оборони. Усього FPV-дронів буде 10 000", - повідомив Федоров.

Найбільшим приватним донором проєкту стала компанія Favbet.

"FPV-дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їх якості й майстерності операторів. Ми раді бути найбільшим приватним донором проекту "Операція "Єдність" і віримо, що це допоможе ЗСУ ефективно знищувати техніку противника", - заявив засновник Favbet та президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, компанія Favbet передала 10 млн грн спільному проекту фандрайзингової платформи UNITED24, фонду "Повернись живим" та monobank на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом.

Раніше Favbet придбав 53 нових позашляховики для ударних рот "Армії дронів".