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Перші 5 тисяч FPV-дронів від операції "Єдність" уже доставлені в Україну, - Федоров

Фото: Михайло Федоров (Дан Балашов, t.me/U24_gov_ua)
Автор: Сергей Новиков

Перша партія у понад 5000 дронів-камікадзе вже в Україні. Її придбали завдяки Операції "Єдність" - спільному збору UNITED24, фонду "Повернись живим" та monobank.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Далі дрони доповнять боєприпасами українського виробництва та передадуть Силам оборони. Усього FPV-дронів буде 10 000", - повідомив Федоров.

Найбільшим приватним донором проєкту стала компанія Favbet.

"FPV-дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їх якості й майстерності операторів. Ми раді бути найбільшим приватним донором проекту "Операція "Єдність" і віримо, що це допоможе ЗСУ ефективно знищувати техніку противника", - заявив засновник Favbet та президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, компанія Favbet передала 10 млн грн спільному проекту фандрайзингової платформи UNITED24, фонду "Повернись живим" та monobank на закупівлю FPV-дронів з боєкомплектом.

Раніше Favbet придбав 53 нових позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

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