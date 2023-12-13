Перші 100 тисяч кв. метрів за сертифікатами "єВідновлення": як отримати нове житло

"Ще минулого тижня парламент у першому читанні прийняв законопроект, який дозволяє приймати житлові сертифікати для участі у програмі єОселя. В цілому, видача перших житлових сертифікатів розпочалася вже у листопаді, а сам етап програми, що стосується саме знищеного, а не просто пошкодженого майна, стартував 1 серпня", - повідомила нардеп.

Вона також зауважила, що станом на 12 грудня вже сформовано 1291 житловий сертифікат на загальну суму в майже 2,5 млрд гривень. А загальна площа, житла, по якому сформовано сертифікати, складає майже 100 тис. квадратних метрів.

"Вкотре наголошую, що ми не обмежуємо українців у тому, яке житло вибирати замість знищеного ворогом, і в тому, де воно може бути. Громадяни можуть вибрати житло і на первинному, і на вторинному ринку в будь-якому населеному пункті України. Вирішувати тільки людям, а ми даємо їм можливість для цього та інструмент", - підкреслила Шуляк.

За її словами, загалом, внаслідок російської збройної агресії було пошкоджено або вщент знищено 40 млн кв. метрів житла, при тому, що повномасштабного вторгнення Україна будувала в середньому 9-10 млн кв. метрів житла на рік. Тобто, фактично, російські окупанти позбавили країну результату 4-річної праці, зауважила голова профільного комітету.

Вона також зазначила, що станом на сьогодні через Дію українці подали - 566 тис. інформаційних повідомлень про пошкоджене або вщент знищене майно. Але з урахуванням того, що днями розпочався прийом таких повідомлень не лише через Дію, а і у ЦНАП-ах, нинішня статистика буде ще змінюватись у бік зростання.

Нагадаємо, тиждень тому сума нарахованих компенсацій за пошкоджене в результаті російської збройної агресії житло перевищила 3 млрд гривень. При тому, що наприкінці жовтня ця сума становила 2 млрд гривень, тобто за останні півтора місяці було погоджено на 50% більше компенсацій, ніж за весь період роботи цього етапу програми.

На цю ж дату було сформовано перші 1000 житлових сертифікатів, в обмін на які громадяни отримують нове житло у випадку, якщо нинішнє не пошкоджене, а знищене. При цьому, кількість позитивних рішень по сертифікатах зростає дуже стрімко - наприклад, перші 500 були сформовані тільки 10 листопада. Тобто, за останній майже місяць їх було сформовано вдвічі більше.