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За перше півріччя 2024 року Favbet сплатили до держбюджету 3,1 млрд грн податків

Понеділок 12 серпня 2024 12:31
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За перше півріччя 2024 року Favbet сплатили до держбюджету 3,1 млрд грн податків Фото: Favbet сплатили до держбюджету 3,1 млрд грн податків (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

За перші шість місяців 2024 року група компаній Favbet сплатила в українську економіку понад 3,15 млрд грн: більше ніж 3,1 млрд грн податків та ще 41,3 млн ліцензійних платежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.

"Залишаючись одним з найбільших платників податків легальної гральної індустрії України, Favbet продовжує збільшувати обсяги благодійної допомоги за кількома напрямами - від підтримки української армії та постраждалих від війни до розвитку освітніх ініціатив, сприяння медицини та участі в загальнонаціональних зборах", - зазначають у компанії.

У першій половині 2024 року на благодійність та потреби ЗСУ з боку Favbet було виділено більш як 143 млн грн. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні група компаній Favbet за участі фонду Favbet Foundation передала ЗСУ та іншим Силам оборони понад 280 автомобілів та більш як 650 дронів різного типу.

"Favbet - це відповідальний бізнес, що прагне мати позитивний вплив не лише на ринок, але й на суспільство, в якому функціонує. Цього року ми плануємо розширювати більшість власних благодійних програм та продовжуватимемо реагувати на термінові гуманітарні потреби", - розповідають в Favbet.

За перше півріччя 2024 року Favbet сплатили до держбюджету 3,1 млрд грн податків

Як повідомлялось раніше, в липні 2024 року група компаній Favbet разом із сотнями інших українських бізнесів долучилася до збору на користь "Охматдиту" після російської ракетної атаки 8 липня, передавши 10 млн грн на відбудову пошкоджених корпусів та закупівлю нового обладнання.

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