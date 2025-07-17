Перша велика перемога Трампа: Сенат підтримав скорочення бюджету на 9 млрд доларів

Сенат США проголосував за скорочення федерального бюджету на 9 мільярдів доларів, що стало першою гучною політичною перемогою американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Hill .

Сьогодні вранці Сенат США проголосував за скорочення 9 мільярдів доларів федерального фінансування. Після цього пакет документів направили до Палати представників для остаточного голосування.

Голосування 51 голосом "за" та 48 "проти"стало перемогою для Трампа, який від обрання на посаду обіцяв скоротити розмір федерального уряду.

Сенатори нарешті ухвалили пакет законопроектів 12-годинного голосування.

І навіть попри те, що ця перемога радше символічна, оскільки вона скоротить лише одну десяту відсотка з федерального бюджету, республіканці вважають це важливим прогресом.

"Це невеликий, але важливий крок до фінансової розсудливості, і ми всі повинні погодитися, що він давно назрів", - сказав лідер більшості в Сенаті Джон Тун.

Зауважимо, що Трампу не вдалося ухвалити пакет пропозицій щодо скасування резолюцій на суму 15 мільярдів доларів протягом його першого терміну після того, як республіканці в Сенаті відмовилися від цієї пропозиції.