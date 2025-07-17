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Первая крупная победа Трампа: Сенат поддержал сокращение бюджета на 9 млрд долларов

США, Четверг 17 июля 2025 13:54
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Первая крупная победа Трампа: Сенат поддержал сокращение бюджета на 9 млрд долларов Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сенат США проголосовал за сокращение федерального бюджета на 9 миллиардов долларов, что стало первой громкой политической победой американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сегодня утром Сенат США проголосовал за сокращение 9 миллиардов долларов федерального финансирования. После этого пакет документов направили в Палату представителей для окончательного голосования.

Голосование 51 голосом "за" и 48 "против" стало победой для Трампа, который от избрания на должность обещал сократить размер федерального правительства.

Сенаторы наконец приняли пакет законопроектов 12-часового голосования.

И даже несмотря на то, что эта победа скорее символическая, поскольку она сократит лишь одну десятую процента из федерального бюджета, республиканцы считают это важным прогрессом.

"Это небольшой, но важный шаг к финансовому благоразумию, и мы все должны согласиться, что он давно назрел", - сказал лидер большинства в Сенате Джон Тун.

Заметим, что Трампу не удалось принять пакет предложений по отмене резолюций на сумму 15 миллиардов долларов в течение его первого срока после того, как республиканцы в Сенате отказались от этого предложения.

На этот раз Трамп работает с большим республиканским большинством в Сенате и конференцией Республиканской партии, которая в целом более склонна к его повестке дня, чем семь лет назад.

Заметим, что ранее в этом месяце сенат Конгресса США с минимальным перевесом в один голос утвердил резонансный законопроект президента Трампа о налогах и расходах.

Законопроект предусматривает продление действия налоговых льгот, принятых в 2017 году, а также содержит ряд предвыборных инициатив президента, в частности:

  • освобождение от "налога на чаевые",
  • реформирование программ социальной защиты,
  • увеличение расходов на оборону и безопасность границы.

Кроме этого, документом предусмотрено повышение лимита государственного долга на 5 трлн долларов.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Сенат США
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