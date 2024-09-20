Первая попытка. В Украину пытались контрабандой ввезти новые iPhone 16
Сегодня, 20 сентября, украинские таможенники предотвратили первый случай контрабанды новых iPhone 16 серии. Два телефона хотели нелегальным способом провезти из Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Известно, что в пункте пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Румынией украинка пыталась через пеший переход незаконно провезти на территорию Украины 2 единицы iPhone 16 pro max. Она не задекларировала гаджеты таможенному органу.
На нее составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 ТКУ. Она должна оплатить штраф в размере 30% от двух гаджетов.
Телефоны изъяты сотрудниками Государственной таможенной службы. Ориентировочная стоимость товаров составляет более 160 000 гривен.
Фото: iPhone 16 pro max (t.me UkraineCustoms)
iPhone 16 pro max
iPhone 16 Pro Max был представлен в 2024 году. Он стал одним из флагманских смартфонов Apple. Гаджет имеет 6,9-дюймовый дисплей LTPO OLED с обновленной частотой 120 Гц.
Компания в новой версии телефона улучшила качество камеры. Основной сенсор имеет 48 мегапикселей, а также в него была интегрирована технология перископического зума для лучших снимков на большом расстоянии.
Процессор A18 Bionic и усовершенствованная энергоэффективность аккумулятора сделали устройство еще более мощным и производительным. Дизайн остается похож на предыдущие модели, но с минимальными изменениями. В телефоне были уменьшены рамки. Для изготовления корпуса были использованы новые материалы.
Данное устройство, как и предшественники, поддерживает все современные функции, включая 5G, ID и интеграцию с экосистемой Apple.
Ранее мы уже провели обзор цен на новую модель iPhone в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.