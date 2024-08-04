Це має знати кожен. Як знайти першу роботу і не натрапити на шахраїв

Експерти Work.ua Олексій Куранов та Анастасія Обдула розповідають, що сьогодні на ринку праці панує дефіцит кваліфікованих кадрів, тому роботодавці все частіше наймають студентів та людей без досвіду. Зокрема, впродовж останніх 6 місяців кількість вакансій для студентів зросла на 48%.

Яких навичок очікують роботодавці

Англійська мова

Знання іноземних мов сьогодні дуже важливе і допоможе вирізнятися на тлі конкурентів. Анастасія Обдула наголошує, що зараз в Україну заходить дуже багато іноземних компаній, для яких важливо мати в колективі людей, які добре володіють не лише українською мовою, а зможуть працювати і з проєктами, які ведуться англійською чи іншою мовами. Крім того, багато програм мають іноземні інтерфейси.

Вміння швидко вчитися

У будь-якій сфері доведеться освоювати нові знання та навички. Навіть, якщо ви вже маєте досвід роботи, вам доведеться адаптуватися до нового колективу та нових умов праці. І для роботодавців важливо, щоб новий співробітник зміг швидко поринути у робочий процес. Також кожна компанія розвивається та адаптується до роботи в нових умовах, тому важливо вміти швидко вчитися новому.

Критичне мислення

Ця навичка допоможе освоювати нові знання, шукати вирішення проблем, вдосконалювати свою роботу та відстоювати свою точку зору. Ніяка робота не можлива без критичного мислення.

Також дуже важливі й інші навички, які базуються саме на вмінні вчитися та критично мислити:

вміння працювати зі штучним інтелектом

вміння шукати компроміси

стресостійкість та організованість

комунікабельність

ініціативність

вміння ухвалювати рішення

адаптивність.

Як обрати компанію

Спеціалісти ринку праці рекомендують насамперед визначитися із тим, що ви вмієте робити, що хочете робити, скільки плануєте заробляти. Однак ваші запити мають бути основані на реальній ситуації на ринку праці.

Щоб не заявляти нереальні вимоги до роботи, варто проаналізувати ситуацію на ринку праці, зрозуміти, які вимоги є у роботодавців до роботи, на яку ви претендуєте, а також які зарплати пропонують у регіоні, де ви шукаєте роботу.

Вакансії варто шукати на сайтах пошуку роботи, які відрізняються кількістю вакансій та напрямками: Work.ua, Robota.ua, Happy Mondey, dou.ua, djinni.co, OLX Робота тощо.

Також можна шукати роботу в соціальних мережах: LinkedIn, телеграм-каналах, профільних спільнотах у Facebook.

Не варто нехтувати і кар’єрними сторінками на сайтах самих компаній.

Спеціалісти Work.ua рекомендують писати самим компаніям листи, навіть якщо у них на момент пошуку роботи не відкриті вакансії, які вас цікавлять. Ви можете розповісти що ви знаєте і вмієте. Таким чином з’явиться шанс стати одним із перших претендентів на працевлаштування, коли у компанії з’явиться вакансія, яка вас цікавить.

Як не натрапити на шахраїв

Щоб уникнути шахраїв, варто приділяти увагу тому, що це за сторінка і які пропозиції там опубліковані. Крім того, варто звертати уваги, що за вимоги висуває компанія в оголошенні. Якщо вимог занадто багато, зарплата вище ринкової або кількість вимог не відповідає рівню заробітної плати, то це має насторожити.

Тривожні дзвіночки у вакансіях:

Не вказано назву компанії та чим вона займається

Зарплата не співпадає із навантаженням та обов’язками у вакансії

Багато обов’язків, як для однієї людини і всі вони описані розмито

Ненормований робочий графік

Сексизм, ейджизм, вимоги до зовнішності

Неоплачуваний випробувальний термін

Неофіційне оформлення

Як мінімізувати ризики натрапити на шахрайство

Не переказуйте гроші за працевлаштування. Надання грошей за обіцянку роботи – один із найпоширеніших методів шахрайства.

Перевіряйте інформацію про компанію. Шукайте в інтернеті відгуки та сайт компанії, щоб переконатися в її легітимності.

Не передавайте особистих даних. Уникайте надання особистої інформації та номерів банківських карт невідомим особам.

Уникайте невідомих сайтів. Не реєструйтесь та не проходьте верифікацію на сайтах, яким ви не довіряєте.

Перевіряйте точність даних. Уважно перевіряйте адресу сайту компанії або ім’я користувача соцмереж, з яким ведете перемовини про роботу.

Вмикайте критичне мислення. Якщо вакансія чи поведінка рекрутера викликає у вас підозру чи сумніви, поставтеся до цього критично.

Запитуйте деталі. Дізнавайтеся якомога більше деталей про роботу у рекрутерів: що точніші відповіді ви отримаєте, то менше буде сумнівів.

Повідомляйте про підозрілу активність. У разі виявлення підозрілої вакансії, негайно повідомляйте про це у клієнтську підтримку сайтів пошуку роботи.

Найчастіше шахраї використовують такі методи заманювання:

1. Підписуйтесь на телеграм-канал і отримуйте від 1000 доларів

2. Розмістіть оголошення й отримайте гроші

3. Оформіть карту для виплат чи надайте особисті документи/дані

4. Пройдіть платні курси або внесіть страховий внесок

5. Зарплатні приманки

6. Шлюбні агенції, стрімінгові сервіси, криптошахраї

7. Підміна рекрутера

8. "Офісники"

Такі пропозиції найчастіше мають на меті виманювання грошей у людей, використовуючи телефонне шахрайство з банківськими рахунками та кредитними картками. Заманюють працівників обіцянками високої зарплати в доларах, розкішного життя та привабливою шахрайською романтикою, яку поширюють через популярних блогерів, часто апелюючи до патріотичних почуттів, мотивуючи обманювати людей. Насправді ж обманюють усіх і за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.