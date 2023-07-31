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Первая ракетка Украины обновил персональное достижение в рейтинге ATP

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Киев, Понедельник 31 июля 2023 11:49
Первая ракетка Украины обновил персональное достижение в рейтинге ATP Фото: Виталий Сачко установил новое достижение в рейтинге профессионалов (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Виталий Сачко добился серьезного прогресса в обновленной классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

26-летний уроженец Кременчуга взлетел вверх на 32 позиции за неделю. Теперь отечественный теннисист занимает 156-е место в рейтинге ATP.

Сачко сохранил статус национальной первой ракетки. В свой актив он записал 375 зачетных очков. В воскресенье украинец проиграл финал грунтового челленджера в итальянской Вероне. Он уступил чеху Копрживе в трех сетах (6:1, 6:7, 2:6). Новую неделю Сачко начнет с турнира в Сан-Марино.

В топ-10 классификации ATP обошлось без изменений. Первой ракеткой мира остался Карлос Алькарас. Испанец набрал 9225 рейтинговых очков и опережает серба Новака Джоковича (8795 баллов) и Даниила Медведева из РФ (6520).

Сильнейшим украинским теннисистом в истории остается Андрей Медведев. В мае 1994-го именитый украинец шел 4-м в рейтинге ATP после побед на грунтовых Monte Carlo Open и German Open. Вершина карьеры Медведева – финал "Ролан Гарроса" в 1999 году.

К слову, ранее Алькарас выиграл 5-часовой финал Уимблдонского турнира у серба Джоковича.

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