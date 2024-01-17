Перша перемога Трампа на праймеріз 2024: що це означає?

Дональд Трамп завдав нищівної поразки своїм суперникам в першому штаті, який відкрив сезон внутрішньопартійних попередніх виборів в Сполучених Штатах. Чи була ця перемога впевненою на тлі інших викликів експрезидента? Як голосування в маленькому штаті Айова з 3-мільйонним населенням може вплинути на американську внутрішню політику, а разом з цим і на глобальні міжнародні відносини? Ця стаття є спробою дати відповіді на ці питання та зрозуміти тенденції нинішньої американської політики.

Трамп-кандидат

Трамп був президентом США з 2017 по 2021 (адже вибори відбуваються у листопаді, а інавгруація у січні наступного року), де поступився Джо Байдену й опинився в когорті небагатьох президентів, яких обрали на один термін. Американська Конституція обмежує обрання однієї особи на найвищу виборну посаду двома строками (не важливо, підряд чи з перервою) і саме тому Трамп робить все можливе, аби повернутися в Білий дім і робить це досить переконливо.

Загалом, праймеріз влаштовуються для того, аби партії визначились з кандидатами. Офіційне висування відбувається на конвенції, тобто з’їзді партії. Для того щоб здобути номінацію, треба отримати певну кількість голосів делегатів, саме тих, хто і буде голосувати на конвенції. Тому на праймеріз йде боротьба за відсотки, які потім розподіляються пропорційно до кількості делегатів.

За даними агрегатора опитувань FiveThirtyEight, ще на початку квітня 2023 Трамп не мав аж такої великої підтримки серед республіканського електорату, хоча й був лідером. Після нищівної поразки кандидатів у губернатори, конгресмени та сенатори, яких він підтримував, на проміжних виборах (так називають вибори до Конгресу за два роки після президентських) 2022 року, виборці не показували величезного ентузіазму щодо лідера, який сенсаційно переміг на виборах 2016 року. Губернатор Флориди Рон Десантіс виглядав як перспективний молодий республіканець, який успішно переобирався у Флориді (не без підтримки того самого Трампа), яка ще зовсім недавно була фіолетовим штатом (не віддавала превалюючої переваги ні республіканцям, ні демокартам), активно боровся з ідеологією “лівих”, мав схожу з Трампом риторику, але направлену на конкретні зміни в політиці. Здавалося, Республіканська партія вже не орієнтувалась на Трампа та обрала новий вектор розвитку.

Проте, результати кокусів у Айові 2024 року показали наступні результати: Трамп - 51% голосів (20 делегатів), Десантіс - 21% голосів (9 делегатів), Гейлі - 19% (8 делегатів), Рамасвамі - 8% (3 делегати). Це можна екстраполювати і на настрої республіканців всієї країни, 65% з яких, згідно з опитуваннями, підтримують Трампа. Що ж сталося за 9 місяців від можливого відходу від трампізму до чергового раунду його майже повної підтримки?

Судові справи і невпевнені суперники

Підзаголовок цього розділу пояснює успіх Трампа у п’ятьох словах. Дані показують, що перший суттєвий розрив між Десантісом та Трампом стався в березні 2023 року, коли останнього офіційно звинуватили в незаконних виплатах акторці дорослого кіно Стормі Деніелз.

Пізніше, справ проти експрезидента було ще три: незаконний вплив на виборчий процес, спроба фальсифікації виборів та незаконне зберігання класифікованих документів. До цього додаємо останні справи про виключення його кандидатури в Колорадо та Мені, а також справу пов’язану із сексуальними домаганнями. Здавалося б, кримінальні справи мають вщент знищити рейтинг президента, проте кожного разу, коли такі справи набували розголосу, Трамп отримував лише більше підтримки. Його медіа-стратегія “жертви істеблішменту”, а також тривала риторика щодо “охоти на відьом” розвернула республіканський електорат і забезпечила йому коллосальну підтримку серед усіх груп населення партії. Це, в комбінації з нападками на Рона Десантіса, який дуже невдало розпочав свою кампанію в травні, принесло плоди.

Потенційна боротьба з конкурентами

Трамп-кандидат вже не виглядає як аутсайдер, який завдяки своїм виступам, вдалим дебатам та медіа-кампанії зміг отримати неймовірну перемогу у 2016 році. Приміром, тоді в Айові він програв сенатору від Техасу Теду Крузу. В 2024 році, зі своїми колосальними рейтингами, Трамп більше виглядає як президент, що балотується на другий термін одразу ж після закінчення першого. Загальнонаціональні опитування показують, що в його суперників немає шансів, але чи насправді це так?

Відповідь на це питання можна знайти в двох словах. Нью-Гемпшир. Це другий штат в календарі республіканських праймеріз, де в Трампа можуть виникнути проблеми через конкуренцію з боку експослині в ООН Ніккі Гейлі, яка наступає йому на п’яти. Її здебільшого підтримують виборці з вищою освітою, а також люди, які схиляються до більш поміркованих поглядів. У нашому контексті, важливо відзначити, що Гейлі не втомлюється твердити, що Україна — щит демократії і США необхідно робити все можливе, аби продовжувати допомогу Києву. Трамп і Десантіс такого ентузіазму не розділяють і продовжують притримуватися ізоляціоністських позицій. Звісно, шансів у Гейл небагато, але у разі її успіху в Нью-Гемпширі, вона може утвердитися як кандидатка, що може і вміє мобілізовувати електорат, що може дати їй поштовх під час наступних праймеріз.

Супер-вівторок — ключ до розгадки кандидата від республіканців у 2024

Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. Звісно ж, превалююча перевага Трампа передбачає його легку перемогу. Так ймовірно і станеться, проте американські вибори завжди були непередбачуваним дійством і саме тому непередбачувано хороший виступ Гейлі, судові вироки, або навіть проблеми зі здоров’ям Трампа можуть змінити хід праймеріз на 180 градусів.

Що таке зовнішня політика Трампа зразка 2024

Великим пунктом кампанії Трампа є “повернення до нормальності” у міжнародних відносинах. За словами Трампа, під час його каденції у світі не було конфліктів, а його сила та мистецтво домовлятися вберегли США та всю планету від воїн та катаклізмів. Після перемоги в Айові, у своїй промові він вкотре зазначив, що закінчить війну в Україні за кілька днів, а також утихомирить Близький Схід і матиме респектабельну конкуренцію з КНР, адже, мовляв, добре знає Сі.

Дійсно, коли Трамп був президентом, у світі не було ескалацій, та це суттєво резонує у великої кількості республіканських виборців. Заяви Трампа ніби вже й не є такими ізоляціоністськими, проте досі залишаються надзвичайно популістичними.

Турбулентний виборчий рік у США продовжується. За ним слідкує весь світ, адже від вибору американського головнокомандувача буде багато чого залежати. Задавалося б, такий невеликий штат як Айова мав би відігравати малу локальну роль у виборі партійного кандидата, але кандидати в президенти вже впливають на дуже багато світових процесів.