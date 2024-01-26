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Перша партія денних FPV-дронів, придбаних у межах операція "Єдність 2", готується до відправки

Фото: перша партія денних FPV-дронів, придбаних у межах операція "Єдність 2", готується до відправкуи (прес-служба)фя
Автор: Сергей Новиков

Перша партія з 2 020 денних FPV-дронів, придбаних у межах "Операція "Єдність 2: Новорічний салют", готується до відправки. Наразі дрони обладнують боєприпасами українського виробництва, після чого відправлять на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Операція "Єдність" - спільний проєкт UNITED24, "Повернись живим" та Monobank.

"Далі - чекаємо 3 000 дронів-камікадзе з тепловізійною оптикою. Їх також укомплектують "українськими подарунками" та відправлять на найгарячіші напрямки", - повідомив Михайло Федоров.

Одним із найбільших донаторів на закупівлю FPV-дронів стала компанія Favbet. Вона внесла 20 млн грн на обидва збори - операція "Єдність" та операція "Єдність 2: Новорічний салют".

Нагадаємо, Favbet та благодійний фонд Favbet Foundation системно підтримують Збройні сили України з першого дня повномасштабного вторгнення.

Загалом з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, створеного засновником компанії Favbet Андрієм Матюхою, отримали понад 260 автомобілів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного, а також сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, далекомірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Станом на січень 2024 року за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано допомогу на 210 млн грн.

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