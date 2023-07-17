Ігнат про пілотів F-16: чекаємо, коли перша група поїде на навчання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Перша група пілотів - це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки. Чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", - розповів він.

Ігнат зазначив, що Україна не може всіх направити на перенавчання та й "отримувати, мабуть, будемо теж не одразу трьома ескадрильями".

"Подивимося, як прийматимуться рішення в рамках авіаційної коаліції", - додав спікер.

Оновлено від 10:35



Внесено зміни до цитати Юрія Ігната. Судячи з його слів, перша група пілотів ще не виїхала на навчання.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Крім того, міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що чекати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року. Зокрема, раніше повідомлялося, що Чехія допоможе Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16 та подарує штурмові гелікоптери.