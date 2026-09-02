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У Пермі спалахнув завод, що виробляє ракетні двигуни для Росії

08:39 02.09.2026 Ср
1 хв
Очевидці повідомляють про густий чорний дим над заводом
aimg Олена Чупровська
У Пермі спалахнув завод, що виробляє ракетні двигуни для Росії Фото: палає завод "Протон-ПМ" (t.me/exilenova_plus)
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Уночі 2 вересня в російському місті Перм спалахнув завод "Протон-ПМ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про пожежу

Небо над заводом затягнуло густим чорним димом, повідомляють очевидці. На оприлюднених фото видно великий стовп диму, що піднімається над будівлею підприємства та парканом.

Про причину займання наразі не повідомляється.

Чим займається завод "Протон-ПМ"

АТ "Протон-ПМ" - одне з провідних підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузей Росії.

Тут виробляють потужні рідинні ракетні двигуни, а також комплектуючі для авіаційної та аерокосмічної промисловості країни.

У ніч на 21 серпня українські дрони уразили нафтопереробний завод у Пермі та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області Росії.

Того ж дня підтвердили ураження російського літака Су-34 на аеродромі "Ахтубінськ".

Тим часом у ніч проти 25 серпня безпілотники вдарили по Краснодарському краю та Ростовській області Росії.

Через атаку на Афіпському нафтопереробному заводі спалахнула масштабна пожежа.

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