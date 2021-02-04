Перезагрузку парламента и правительства поддерживают две трети украинцев

В начале февраля 2021 года идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63% украинцев, не поддерживают - 30%. Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62%, против - 29%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50% украинцев, не поддерживают 46%.

Как отмечают социологи, в течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%, президентских - с 39 до 50%, избрания нового Кабинета министров - с 60 до 62%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 февраля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии. Эти политсилы и сейчас представлены в парламенте.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 21,2%.