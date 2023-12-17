ua en ru
Нд, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перейшов на бік РФ та очолив пожежну частину: чоловіка засудили на 15 років

Донецька область, Неділя 17 грудня 2023 19:42
UA EN RU
Перейшов на бік РФ та очолив пожежну частину: чоловіка засудили на 15 років Фото: ДСНСника, який “очолив” пожежну частину на ТОТ Донеччини засудили (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Амур-Нижньодніпровський районний суд міст Дніпра визнав колишнього співробітника ДСНС у Донецькій області Артема Цибулю винним у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, Цибуля працював заступником начальника 26 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Однак, орієнтовно 12 березня 2022-го в умовах окупації 25-річний чоловік перейшов на бік ворога та очолив пожежно-рятувальну частину утворену в селищі Нікольське, якому окупанти повернули радянську назву Володарське.

Вироком суду зраднику призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України нагадала, що під час повномасштабного вторгнення РФ в країні з'явилась велика кількість колаборантів та зрадників. Повідомити про них можна за допомогою спеціального чат-бота.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область окупанти Війна Росії проти України
NEWS
У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - джерело
У кабінеті Залужного знайшли прослушку, - джерело
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет