Перевозили мигрантов: в Польше задержали украинца и двух немцев
Фото: в Польше задержали гражданина Украины (GettyImages)
Польская полиция задержала двух немцев и украинца за помощь мигрантам в незаконном переходе границы. Гражданин Украины задержан в селе Боратынец-Ляцки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Portal Samorzadowy.
Гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше, сообщил полицейскому, что везет четырех иностранцев. Мужчина был задержан, а его автомобиль отбуксирован на стоянку вещественных доказательств.
Кроме того, польская полиция задержала двух немцев. При осмотре их машины в Милейчицах полиция обнаружила мигрантов: один из них лежал под одеждой, другой - в специальном тайнике.