Перевозили мигрантов: в Литве задержали двух украинцев

За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержали двух граждан Украины. Они использовали авто с польскими номерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Задержания произошли 21 ноября в разных регионах страны. Одного из злоумышленников правоохранители остановили в Шальчининкайском районе, а другого - в Вилкавишкском.
Один из украинцев ехал на автомобиле Toyota Prius. В его машине обнаружили семь нелегалов. Второй преступник перевозил беженцев в авто Dacia Lodgy. Украинцев задержали правоохранители, а мигранты провели ночь под охраной.
Напомним, Литва не видит возможности ведения переговоров с Беларусью по урегулированию миграционного кризиса. Минск перебросил к границе две тысячи нелегалов.