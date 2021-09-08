Переворот в Гвинее: военных назначили на губернаторские посты

Страны Западной Африки пригрозили санкциями после свержения президента Альфы Конде, который остался у власти на третий срок после внесения соответствующих поправок в конституцию, что его оппоненты назвали незаконным.

Региональные лидеры встретятся для обсуждения ситуации в среду, а не в четверг, как планировалось ранее.

Лидер переворота Мамади Думбуя, бывший офицер французского Иностранного легиона, пообещал создать переходное правительство национального единства и начать "новую эру государственного управления и экономического развития".

Однако никаких подробностей об этих планах, в том числе о предполагаемых сроках их реализации, он не уточняет.

В регионе Канкан, который был оплотом Конде, назначенный хунтой генерал Абубакар Диаките сменил гражданского губернатора Саду Кейта. Процесс передачи полномочий транслировал государственный канал RTG.

В районе Лабе на севере Гвинеи военные сняли фотографию Конде со стен кабинета губернатора Эльхаджа Мадифинга Диане, которого также сменил военный.