UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Переворот в Гвинее: военных назначили на губернаторские посты

Автор: Артур Родивилов

Военные, осуществившие переворот в Гвинее в минувшие выходные, консолидировали власть, назначив армейских офицеров лидерами восьми регионов и различных административных округов Гвинеи. Из тюрем освободили 79 политических заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Страны Западной Африки пригрозили санкциями после свержения президента Альфы Конде, который остался у власти на третий срок после внесения соответствующих поправок в конституцию, что его оппоненты назвали незаконным.

Региональные лидеры встретятся для обсуждения ситуации в среду, а не в четверг, как планировалось ранее.

Лидер переворота Мамади Думбуя, бывший офицер французского Иностранного легиона, пообещал создать переходное правительство национального единства и начать "новую эру государственного управления и экономического развития".

Однако никаких подробностей об этих планах, в том числе о предполагаемых сроках их реализации, он не уточняет.

В регионе Канкан, который был оплотом Конде, назначенный хунтой генерал Абубакар Диаките сменил гражданского губернатора Саду Кейта. Процесс передачи полномочий транслировал государственный канал RTG.

В районе Лабе на севере Гвинеи военные сняли фотографию Конде со стен кабинета губернатора Эльхаджа Мадифинга Диане, которого также сменил военный.

Напомним, переворот вызвал опасения по поводу поставок бокситов - алюминиевой руды, по добыче которой Гвинея занимает второе место в мире. РБК-Украина раскрывало подробности государственного переверота в Гвинее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гвинея