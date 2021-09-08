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Переворот в Гвинее: военных назначили на губернаторские посты

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Гвинея, Среда 08 сентября 2021 00:28
Переворот в Гвинее: военных назначили на губернаторские посты Фото: гвинейская хунта назначила военных на губернаторские должности (mobile.twitter.com)
Автор: Артур Родивилов

Военные, осуществившие переворот в Гвинее в минувшие выходные, консолидировали власть, назначив армейских офицеров лидерами восьми регионов и различных административных округов Гвинеи. Из тюрем освободили 79 политических заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Страны Западной Африки пригрозили санкциями после свержения президента Альфы Конде, который остался у власти на третий срок после внесения соответствующих поправок в конституцию, что его оппоненты назвали незаконным.

Региональные лидеры встретятся для обсуждения ситуации в среду, а не в четверг, как планировалось ранее.

Лидер переворота Мамади Думбуя, бывший офицер французского Иностранного легиона, пообещал создать переходное правительство национального единства и начать "новую эру государственного управления и экономического развития".

Однако никаких подробностей об этих планах, в том числе о предполагаемых сроках их реализации, он не уточняет.

В регионе Канкан, который был оплотом Конде, назначенный хунтой генерал Абубакар Диаките сменил гражданского губернатора Саду Кейта. Процесс передачи полномочий транслировал государственный канал RTG.

В районе Лабе на севере Гвинеи военные сняли фотографию Конде со стен кабинета губернатора Эльхаджа Мадифинга Диане, которого также сменил военный.

Напомним, переворот вызвал опасения по поводу поставок бокситов - алюминиевой руды, по добыче которой Гвинея занимает второе место в мире. РБК-Украина раскрывало подробности государственного переверота в Гвинее.

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