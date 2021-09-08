Переворот у Гвінеї: військових призначили на губернаторські посади

Військові, які здійснили переворот у Гвінеї в минулі вихідні, консолідували владу, призначивши армійських офіцерів лідерами восьми регіонів і різних адміністративних округів Гвінеї. З в'язниць звільнили 79 політичних в'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Країни Західної Африки пригрозили санкціями після повалення президента Альфи Конде, який залишився при владі на третій термін після внесення відповідних поправок до Конституції, що його опоненти назвали незаконним.

Регіональні лідери зустрінуться для обговорення ситуації в середу, а не в четвер, як планувалося раніше.

Лідер перевороту Мамаді Думбуя, колишній офіцер французького Іноземного легіону, пообіцяв створити перехідний уряд національної єдності та почати "нову еру державного управління та економічного розвитку".

Однак жодних подробиць про ці плани, в тому числі про передбачувані терміни їх реалізації, він не уточнює.

У регіоні Канкан, який був оплотом Конде, призначений хунтою генерал Абубакар Діакіте змінив цивільного губернатора Саду Кейта. Процес передачі повноважень транслював державний канал RTG.

У районі Лабе на півночі Гвінеї військові зняли фотографію Конде зі стін кабінету губернатора Ельхаджа Мадіфінга Діані, якого також змінив військовий.