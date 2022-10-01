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Переворот у Буркіна-Фасо. МЗС України закликало вигнати російських найманців з Африки

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Константин Широкун

Україна закликала вигнати російських найманців із Західної Африки та не заважати країнам регіону розвивати демократію.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Вони мають покинути регіон. Ми підтримуємо зусилля Економічного співтовариства західноафриканських держав щодо просування плану переходу Буркіна-Фасо до демократії", - Ніколенко.

Вчора у Буркіна-Фасо військові на чолі з новим самопроголошеним лідером країни Ібрагімом Траоре повалили перехідного президента підполковника Поля-Анрі Дамібу та захопили державне телебачення. Дамібу захопив владу силовим способом у січні поточного року. Частина повстанців закликає звернутися за допомогою до російських найманців, як це зробили під час перевороту в сусідній Малі.

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