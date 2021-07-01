Переводы из-за границы растут: с начала года в Украину поступило более 5 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2021 года составил 1035 млн долларов. Это на 16,4% больше, чем годом ранее (889 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-май 2021 года в Украину поступило 5096 млн долларов, что на 10,7% больше, чем годом ранее (4605 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-мае 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1921 млн долларов, что на 23 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (1898 млн долларов).