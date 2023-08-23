Перевищено рекорд споживання: Україна запросила імпорт електроенергії для покриття дефіциту

Україна два дні поспіль вимушена брати рекордну аварійну допомогу для покриття попиту на електроенергію. При цьому попередній рекорд споживання, який було встановлено 21 серпня, перевищено вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

За даними відомства, вчора з 13:00 до 22:00 обсяг запиту на аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії становив 3900 МВт-год. Це вдвічі більше рекорду, встановлено в понеділок, 21 серпня, - 2000 МВт-год.

У НЕК пояснили, що 22 серпня споживання електроенергії трималося на верхніх позначках. Що стосується вечірнього максимуму, то він був лише на 2,5% нижчим за рекорд усього літа 21 серпня.

"Основна причина її застосування - дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, триває активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що обсягів імпорту з Європи не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням і обмеженими можливостями вироблення на електростанціях.

Як допомогти енергосистемі:

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими ворог вдався до масштабних обстрілів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.

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