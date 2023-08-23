Превышен рекорд потребления: Украина запросила импорт электроэнергии для покрытия дефицита
Украина два дня подряд вынуждена брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию. При этом предыдущий рекорд потребления, установленный 21 августа, превышен вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
По данным ведомства, вчера с 13:00 до 22:00 объем запроса на аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии составил 3900 МВт-ч. Это вдвое больше рекорда, установлено в понедельник, 21 августа, – 2000 МВт-час.
В НЭКе пояснили, что 22 августа потребление электроэнергии держалось на верхних отметках. Что касается вечернего максимума, то он был всего на 2,5% ниже рекорда всего лета 21 августа.
"Основная причина ее применения – дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, продолжается активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой", – говорится в сообщении.
Следует заметить, что объемов импорта из Европы не хватает для покрытия разницы между возросшим потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях.
Как помочь энергосистеме:
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- выключайте свет, выходя из помещения.
Масштабные обстрелы России зимой
Этой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили, когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.
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