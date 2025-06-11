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Перевірятимуть авто та документи: у Львові посилюють безпекові заходи

Львів , Середа 11 червня 2025 16:20
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Перевірятимуть авто та документи: у Львові посилюють безпекові заходи Фото: СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні заходи на території Львова. Вони триватимуть з 12 по 16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління СБУ у Львівській області.

Як повідомляється, до безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета - запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Зазначається, що безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - повідомили у СБУ.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - додали в СБУ.

Нагадаємо, у травні у Сумах також проводили заходи безпеки. Правоохоронці обмежували прохід та проїзд вулицями, а також перевіряли документи та оглядали автомобілі.

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