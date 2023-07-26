Перевірки військкоматів в Україні. Підозру повідомили 21 особі

"Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб - спрямовано до суду", - розповів він.

Павлюк нагадав, що створені робочі групи для перевірок військкоматів від Міністерства оборони працюють в регіонах.

"Аналізується все - досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті - цифровізація роботи центрів комплектування", - зазначив заступник міністра оборони.

Крім того, як зазначив Павлюк, прийнято вже понад 2300 звернень від громадян.

"Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП - від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально", - додав він

Куди звертатись?

Якщо ви зіткнулися з проблемами під час взаємодії з ТЦК та СП, треба повідомляти Міноборони за цими контактами:

за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);

на електронну пошту tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Перевірки військкоматів в Україні

В Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Вчора воєнкома Євгена Борисова заарештували, а НАЗК розпочало понад 100 перевірок, пов'язаних з воєнкомами в Україні. Президент України Володимир Зеленський назвав перші результати перевірок ТЦК та СП в Україні невтішними.