Перевірка суден у рамках "зернової угоди" відновилася, - ООН

Вчора у Мінінфраструктури України заявили, що Росія блокує "зерновий коридор", а ситуація дійшла до критичної стадії.

Відомо, що Україна подала для перевірки назви трьох суден, проте росіяни викреслили їх і подали інші назви. Внаслідок чого жоден з кораблів не пройшов інспекцію.

Сьогодні речник генсека ООН підтвердив блокування "зернової угоди". Він зазначив, що сторонам потрібен час для досягнення згоди. Він нагадав, що в рамках домовленостей судна перевіряються офіційними особами України, Росії, Туреччини та ООН у водах біля узбережжя Стамбула.

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