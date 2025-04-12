Перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту, - заява НБУ

"Народний депутат України Петро Порошенко опублікував пост, в якому вдався до неправдивих заяв, сформувавши інформаційну хвилю дискредитації та тиску на Національний банк. Спростовую кожне із звинувачень", - зазначив Пишний.

НБУ відкинув звинувачення нібито в політичному переслідуванні опозиції.

"Виїзна перевірка АТ "МІБ" з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на I квартал 2025 року. За результатами перевірок у разі виявлення порушень НБУ застосовує адекватні вчиненим порушенням заходи впливу", - наголосили у Нацбанку.

Водночас предметом перевірки є діяльність саме банку, а не його клієнтів. Зокрема, щодо дотримання банком Порошенка вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів.

"НБУ не вимагає від банків запитувати додаткові документи та відомості в клієнтів під час здійснення перевірки. НБУ не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будь-яких інших суб’єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних суб’єктів регулятора. У цьому випадку йдеться виключно про банк та його діяльність як суб’єкта первинного фінансового моніторингу", - додали в установі.

Також Нацбанк наголосив, що під час перевірок фінансових установ діє виключно в межах своїх повноважень:

"Станом на сьогодні перевірка АТ "МІБ" триває в плановому режимі. У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми вбачаємо тиск на роботу регулятора та, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди", - додали у НБУ.

Нагадаємо, що раніше НБУ оштрафував банк Петра Порошенка на 20,5 млн грн за порушення законодавства. Експерти називали махінаціями роботу Банка із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП.

Як відомо, у лютому були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з РФ (Липецька фабрика, завод "Богдан" у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.