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Переведут ли школы Львова на дистанционку: что решили в горсовете

Автор: Ирина Гамерская

Школы Львова пока не будут переводить на дистанционное обучение. Окончательное решение планируют принять в четверг, 11 марта.

Об этом на брифинге по результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове заявил мэр города Андрей Садовый.

"По поводу школ, мы мониторим ситуацию сегодня, завтра и в четверг будем принимать следующее решение. До четверга (11 марта, - ред.) дети учатся в школах. Разве что отдельная школа принимает решение перейти на онлайн-обучение", - отметил мэр.

По его словам, на данный момент во Львове коронавирус диагностировали у более 120 учителей.

Он также напомним о рекомендации областной комиссии перевести в онлайн все учебные заведения.

"Мы решили сделать паузу на два дня, чтобы промониторить ситуацию. Завтра будет большое зум-совещание...Мы сегодня не говорим о закрытии (школ и садиков, - ред.). Детские садики будут закрывать в самую последнюю очередь", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что школы Львовской области с 9 марта переходят на дистанционное обучение, а уже через неделю детей отправят на весенние каникулы.

Кроме того, изменения в работу школ внесли и в Винницкой области, там дети ушли на каникулы с 9 марта. Также на дистанционное обучение уходят и школы Одессы.

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