Переведення годинників. "Укрзалізниця" нагадала, який час вказано у квитках

На квитках на потяги, що відправляються 30 жовтня 2022 року, вказано вже зимовий час після переведення годинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Переводимо стрілки. Разом з усією країною переходимо на зимовий час: 30 жовтня о 04:00 за київським часом стрілки годинників переводимо на годину назад. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 30 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинників", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Укрзалізниці" просять пасажирів не забути перевести годинники.